Sempio, "ossessione per una barista di una birreria": la chat che spiega tutto

Scriveva Andrea Sempio, il nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco, il 15 agosto del 2012 alle ore 21.20: "allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi dò da fare miglioro e tanto". È uno dei messaggi postata sul forum a cui partecipava, "Italian Seduction", reso noto dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell'omicidio di Chiara Poggi che testimonia che la ragazza per cui avrebbe provato una one-Itis non è la 26enne assassinata. Nei giorni scorsi la stampa aveva riportato una frase in cui Andrea Sempio diceva che "l'unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20".

"Siamo di fronte a una strumentale mostrizzazione di Andrea Sempio, nell'imminenza dell'interrogatorio che lo riguarda. È un dato di cui terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere". Così l'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali di Sempio. "Questo tentativo di mostrizzarlo - ha proseguito - è fondato sulla sua partecipazione a un forum che nulla ha a che vedere nè con l'omicidio nè con la possibilità di ascrivere ai post di Andrea Sempio una personalità allineata con l'ipotesi che abbia commesso quell'omicidio".