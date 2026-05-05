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Garlasco, cosa hanno chiesto alle gemelle Cappa: il retroscena dopo le audizioni

martedì 5 maggio 2026
Garlasco, cosa hanno chiesto alle gemelle Cappa: il retroscena dopo le audizioni

1' di lettura

Sono terminate le audizioni di Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi, convocate come testimoni nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco. Paola Cappa era attesa nella caserma carabinieri Montebello di Milano alle 10. Mentre la sorella era attesa nel primo pomeriggio. Stando a fonti legali, tra i temi affrontati nei colloqui c'è quello sui rapporti tra la vittima e Andrea Sempio. Non sarebbe invece stato trattato l'argomento del movente attribuito all'indagato, cioè quello ipotizzato nel capo d'imputazione delle avances sessuali respinte dalla vittima.

E nemmeno sono state chieste delucidazioni alle due donne sulla questione dell'arma cercata dai carabinieri nel canale di Tromello ed evocata, senza alcun riscontro concreto, da un testimone che chiamò in causa proprio Stefania Cappa. Una delle tante suggestioni infondate che hanno coinvolto le gemelle, mai indagate in nessuna inchiesta sul crimine. 

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"Nella mattinata odierna le nostre assistite signore Stefania e Paola Cappa hanno reso sommarie informazioni testimoniali dinanzi ai carabinieri di Milano, su delega della Procura di Pavia, nell'ambito del nuovo filone di indagini sul delitto di Chiara Poggi. In occasione delle audizioni, entrambe di breve durata, le nostre assistite hanno rinnovato lo spirito collaborativo manifestato sin dall'inizio delle indagini nel rispetto dell'autorità inquirente", hanno precisato in una nota diffusa nel tardo pomeriggio i legali delle cugine di Chiara, gli avvocati Antonio Marino, Gabriele Casartelli e Valeria Mettica. La deposizione delle due cugine di Chiara Poggi è avvenuta senza la presenza dei magistrati e degli avvocati.

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