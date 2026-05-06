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Andrea Sempio, clamoroso: ecco quanto è durato il suo interrogatorio

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mercoledì 6 maggio 2026
Andrea Sempio, clamoroso: ecco quanto è durato il suo interrogatorio

2' di lettura

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, ha lasciato in auto - accompagnato dai suoi legali - la procura a Pavia dove è stato convocato per essere interrogato. Il colloquio è durato quasi quattro ore. Il che è piuttosto strano, dato che i suoi legali avevano dichiarato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa. Ieri la difesa, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, avevano già annunciato ieri che non parlerà. L'auto guidata da Sempio era preceduta da una berlina con sirena per poter aprire la strada e non essere bloccato da giornalisti e telecamere. 

Il 38enne è il solo indagato, non più in concorso con l'assassino Alberto Stasi o con ignoti, per aver ucciso con almeno 12 colpi (inferti con un'arma finora sconosciuta) la ventiseienne che avrebbe rifiutato delle sue avance sessuali. Contro l'indagato c'è la perizia secondo cui il Dna è compatibile (con la linea maschile) con quello trovato sulle unghie della vittima - per la genetista Denise Albani è impossibile stabile se deriva da contatto diretto o trasferimento indiretto -; e l'impronta 33 lasciata, a dire di chi indaga, dall'assassino sulla scala dove Chiara Poggi è stata ulteriormente colpita alla testa. Impronta che per i consulenti dell'indagato non è attribuibile a lui.

La Procura di Pavia - che non ha ancora fornito l'orario (rivisto rispetto alla Cassazione) in cui è avvenuto il decesso la mattina del 13 agosto 2007 - pare non credere all'alibi di Sempio, legato allo scontrino di un parcheggio di Vigevano, e sembra orientata - per supportare il movente - a inserire nella chiusura indagine anche le numerose chat a firma 'Andreas' in cui emerge la presunta "ossessione" verso una ragazza, identificata dalla difesa in una barista e non nella vittima, sorella dell'amico Marco Poggi.

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