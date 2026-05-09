Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora si schiantano in auto

Lunedì sera il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l’assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L’auto guidata da Savini è uscita di strada, ha urtato contro un albero e si è fermata in un campo. Fortunatamente entrambi sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Sermide e Felonica, i Vigili del Fuoco e il 118.All’esito dei controlli, Savini è risultata positiva all’alcol test con un tasso superiore a 1,5 grammi per litro.

Per lei sono scattati il ritiro immediato della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo, con successiva confisca.Sabato mattina l’assessora ha rassegnato le dimissioni dalla sua carica di assessora comunale con deleghe a Pnrr, Anagrafe, Stato Civile e Servizi Demografici, con effetto immediato. Nella nota pubblicata sul sito del Comune, Savini ha fatto sapere: "In questi anni, prima come consigliere e poi come assessore - osserva in una nota pubblicata sul sito del Comune emiliano - il mio obiettivo è stato quello di servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini. Proprio in nome di quel rispetto, e nella consapevolezza del ruolo pubblico che ho ricoperto fino ad oggi - aggiunge Savini - ho scelto di rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato".

Ha poi aggiunto: "L’accertamento delle cause del sinistro alla guida della mia auto, che fortunatamente non ha portato a conseguenze per persone o cose, è in corso. Verrà fatta chiarezza, come è legittimo che sia, nelle sedi opportune. È una decisione sofferta. Mi sono sempre spesa per la mia città, ma questa è una scelta doverosa, assunta a tutela del buon lavoro svolto da questa amministrazione e del livello di fiducia raggiunto in questi anni".