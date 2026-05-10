Don Dino Rampazzo, "Dio è dove ci sono le persone": clamoroso, dove celebra messa

Una messa celebrata al bar. Un caso curioso e che fa discutere che arriva dalla provincia di Vicenza. A Valdagno, nel piazzale davanti al bar Grumo di Maglio di Sopra, il primo maggio oltre ottanta persone hanno preso parte al rito celebrato da don Dino Rampazzo, sacerdote alla guida dell'Unità pastorale Santa Maria di Panisacco.

L'iniziativa, di cui ha dato conto il Giornale di Vicenza, rientra in un progetto più ampio del parroco: per tutto il mese di maggio, infatti, sono previste messe itineranti nelle diverse contrade delle cinque parrocchie che fanno capo all'unità pastorale, da Novale a Fongara passando per San Quirico, Campotamaso e Maglio di Sopra. Al termine della funzione, un brindisi a cui hanno preso parte tutti i fedeli (e non) che hanno scelto di restare.

"Non è mancata qualche critica, ma Dio non è dove ci sono le persone? Bisogna riuscire a scorgerlo dappertutto", ha spiegato don Rampazzo, sacerdote noto in zona anche per altre iniziative fuori dagli schemi. Grande appassionato di ciclismo, in passato aveva organizzato un momento di preghiera al campo sportivo durante l'ultima partita di campionato dell'Azzurra Maglio, coinvolgendo circa 400 ragazzi.

Prima dell'ordinazione sacerdotale, avvenuta nel 2009, don Dino aveva lavorato come carabiniere e impiegato. Tra le sue idee peculiari ci sono anche i "buoni confessione": ticket distribuiti a chi bestemmia e utilizzabili per ottenere il perdono, a patto di offrire anche un bicchiere al bar. Un'iniziativa che riscuote il suo successo: il sacerdote ha infatti annunciato la quarta ristampa dei buoni, perché "sono andati a ruba".