Bari, due padri e una madre: riconosciuto il primo bimbo con 3 genitori

Un bambino figlio di tre genitori. Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bimbo figlio dei due padri che lo hanno cresciuto, ma anche della mamma biologica. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Oggi il bimbo in questione ha 4 anni, è nato in Germania ed è stato concepito con un rapporto sessuale tra la madre - amica della coppia - e il padre biologico. Dopo la nascita, il bimbo è stato affidato al padre - con il consenso di tutti gli adulti -, che lo ha cresciuto insieme al marito.

Come spiega il Corriere, i due uomini hanno chiesto che l'atto tedesco, che riconosce il bambino come figlio di tre genitori, fosse trascritto anche nel nostro Paese. In particolare nel Comune pugliese dove il secondo papà è iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. In un primo momento il Comune aveva negato la trascrizione. Il motivo? Riteneva che dietro al caso ci fosse una possibile maternità surrogata. Ma i due padri hanno dimostrato davanti alla Corte d'Appello di Bari che tutto ciò non è successo. Anche perché la maternità surrogata è vietata in Germania.