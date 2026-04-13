Usa, punite le suore che non curano con l'agenda lgbt: lo scandalo

Se la notizia non fosse uscita sul prestigioso Wall Street Journal penseremmo a uno scherzo di pessimo gusto. Invece è tutto vero e il giornalista è talmente chiaro che non si resiste alla tentazione di riportare la prima riga: «Perché i Democratici se la prendono con le suore cattoliche che compiono opere di carità?». Chi scrive ha qualche idea in proposito, ma qui conviene attenersi ai fatti, gravissimi, per i quali ci si augura l’intervento della Santa Sede. Perché a quanto pare dove comandano i Democratici ai cattolici per fare opere di carità serve il bollino progressista. Ecco i fatti: le suore domenicane a New York gestiscono, a titolo gratuito, una casa di cura con quarantadue posti letto in cui ospitano malati di cancro indigenti, offrendo loro cure gratuite. Si chiama carità cristiana ed è doppiamente lodevole in un luogo in cui se non hai un’assicurazione sanitaria e ti ammali, ti trovi letteralmente in braghe di tela.

Ebbene le sorelle del Rosary Hill, così si chiama la struttura, sono state costrette a intentare causa allo Stato di New York presso un tribunale federale, dopo che il Dipartimento di Salute dello Stato – che in questo frangente ricorda un po’ il Comitato di Salute Pubblica di Robespierre, che però passava direttamente alle vie di fatto – ha imposto loro l’agenda Lgbt. A un controllo è risultato che le regole del Rosary prevedono che gli uomini usino i bagni degli uomini, le donne quelli delle donne. Inoltre queste sono indicate con pronomi femminili, gli uomini con quelli maschili. Insomma, fanno quello che si è fatto dall’alba dei tempi, per di più con il placet dottrinale del cattolicesimo, il quale notoriamente riconosce due sessi soltanto. Come la natura, del resto, ma vallo a spiegare alla Democratica Kathy Hochul, avvocato (o dobbiamo forse scrivere avvocata, alla Boldrini, calpestando Dante Alighieri?) e grande amica di Barack Obama, che bontà sua dovrebbe controllare cosa fanno le sue fantomatiche “autorità di controllo statali” che sembra stiano violando le libertà di coscienza e religiose.