Garlasco, Angela Taccia smonta l'informativa dei carabinieri: "Ecco quali errori ci sono"

Riguardo alla situazione del suo assistito, la Taccia è netta: "Faccio fatica a lavorare… è già praticamente ai domiciliari e non si può uscire neanche per fare la spesa". "Dobbiamo studiare gli atti e capiremo cosa fare", dice l’avvocato, lamentando la pressione mediatica: "Faccio fatica a studiarli perché abbiamo tanti di voi addosso". Poi aggiunge: "Voi fate il vostro lavoro ed è giusto, permetteteci di fare il nostro". In fine l'avvocato conferma che la richiesta di revisione del processo non è ancora stata presentata e ribadisce: "Ad oggi tutti danno per scontato che non sia stato Stasi, io per prima, per oltre un anno ho sempre avuto delle perplessità ma il mio assistito è innocente". "Faremo le scelte più opportune", conclude, "per la verità sull’omicidio di una ragazza picchiata a morte e per il proprio cliente. Per tutto e per tutti".