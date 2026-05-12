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Garlasco, Angela Taccia smonta l'informativa dei carabinieri: "Ecco quali errori ci sono"

martedì 12 maggio 2026
Garlasco, Angela Taccia smonta l'informativa dei carabinieri: "Ecco quali errori ci sono"

1' di lettura

"Il mio assistito è innocente", lo ripete più volte l’avvocato Angela Taccia, difensore di Andrea Sempio ai cronisti. "Innocente fino a prova contraria", sottolinea, spiegando che la difesa sta cercando prove concrete perché "nel delitto di Garlasco non c’è tempo né spazio per le supposizioni". La difesa di Sempio serra i ranghi in vista di un probabile rinvio a giudizio.

Secondo la Taccia, l’impronta sul muro "è bagnata", quindi discutibile, e il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi "c’è solo il cromosoma Y". "Ci sono vari errori nell’informativa", afferma il legale, aggiungendo che "l’impronta l’abbiamo spiegata, le telefonate anche".

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Riguardo alla situazione del suo assistito, la Taccia è netta: "Faccio fatica a lavorare… è già praticamente ai domiciliari e non si può uscire neanche per fare la spesa". "Dobbiamo studiare gli atti e capiremo cosa fare", dice l’avvocato, lamentando la pressione mediatica: "Faccio fatica a studiarli perché abbiamo tanti di voi addosso". Poi aggiunge: "Voi fate il vostro lavoro ed è giusto, permetteteci di fare il nostro". In fine l'avvocato conferma che la richiesta di revisione del processo non è ancora stata presentata e ribadisce: "Ad oggi tutti danno per scontato che non sia stato Stasi, io per prima, per oltre un anno ho sempre avuto delle perplessità ma il mio assistito è innocente". "Faremo le scelte più opportune", conclude, "per la verità sull’omicidio di una ragazza picchiata a morte e per il proprio cliente. Per tutto e per tutti".

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