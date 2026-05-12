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Andrea Sempio, la smentita dell'autrice del podcast: "Quel che dice è falso"

Intercettato in auto, #AndreaSempio parla del video intimo di #ChiaraPoggi ed #Alberto Stasi. Dunque agli inquirenti ha spiegato di riferirsi a una puntata del podcast "Bugalalla Crime". Ma l'autrice smentisce: "In quella puntata non si parla né di immagini hot né di pen-drive"
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martedì 12 maggio 2026
Andrea Sempio, la smentita dell'autrice del podcast: "Quel che dice è falso"

2' di lettura

La "reazione" di Andrea Sempio intercettato in auto il 14 aprile 2025 in cui sembrerebbe affermare di aver visto un "video" intimo di Chiara Poggi con Alberto Stasi forse da un "cellulare" o caricato dentro a una "penna" è "avvenuta" in seguito a una puntata trasmessa da Francesca Bugamelli che con la sua "redazione" del canale Bugalalla Crime opera dagli Stati Uniti. A riferirlo è stata la stessa youtuber affermando di aver ricevuto "conferma" del fatto che la "ammissione" dell'indagato per il delitto di Garlasco sia avvenuta di fronte a un "nostro video".

"Però - ha aggiunto Bugalalla - la versione fornita dai "legali" di Andrea Sempio, avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, sarebbe smentita dal fatto che quel video "non tratta alcun argomento su USB e/o copia dei video di Chiara".

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Intanto Sempio è da ieri a Roma per sottoporsi ai colloqui con uno psicoterapeuta per tratteggiare la personalità del 38enne. L'elaborato poi andrà ad affiancare la consulenza della procura di Pavia affidata al Racis. I test dovrebbero terminare in giornata. "Andrea Sempio fatica anche solo a fare le necessarie basilari attività quotidiane - ha spiegato l'avvocata Angela Taccia - perché assaltato ovunque e in ogni momento dai media". Poi ha aggiunto: "Andrea è rassegnato, tranquillo non lo può essere, nel limite del possibile. La sua vita è cambiata: è un ragazzo che da mesi tende a vivere chiuso in casa tranne quando va a lavorare. L'ultima settimana l'ha passata o in studio da noi o tumulato in casa, di fatto è ai domiciliari. È una situazione difficile"

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