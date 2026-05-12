Andrea Sempio, la smentita dell'autrice del podcast: "Quel che dice è falso"

La "reazione" di Andrea Sempio intercettato in auto il 14 aprile 2025 in cui sembrerebbe affermare di aver visto un "video" intimo di Chiara Poggi con Alberto Stasi forse da un "cellulare" o caricato dentro a una "penna" è "avvenuta" in seguito a una puntata trasmessa da Francesca Bugamelli che con la sua "redazione" del canale Bugalalla Crime opera dagli Stati Uniti. A riferirlo è stata la stessa youtuber affermando di aver ricevuto "conferma" del fatto che la "ammissione" dell'indagato per il delitto di Garlasco sia avvenuta di fronte a un "nostro video".
"Però - ha aggiunto Bugalalla - la versione fornita dai "legali" di Andrea Sempio, avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, sarebbe smentita dal fatto che quel video "non tratta alcun argomento su USB e/o copia dei video di Chiara".
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Intanto Sempio è da ieri a Roma per sottoporsi ai colloqui con uno psicoterapeuta per tratteggiare la personalità del 38enne. L'elaborato poi andrà ad affiancare la consulenza della procura di Pavia affidata al Racis. I test dovrebbero terminare in giornata. "Andrea Sempio fatica anche solo a fare le necessarie basilari attività quotidiane - ha spiegato l'avvocata Angela Taccia - perché assaltato ovunque e in ogni momento dai media". Poi ha aggiunto: "Andrea è rassegnato, tranquillo non lo può essere, nel limite del possibile. La sua vita è cambiata: è un ragazzo che da mesi tende a vivere chiuso in casa tranne quando va a lavorare. L'ultima settimana l'ha passata o in studio da noi o tumulato in casa, di fatto è ai domiciliari. È una situazione difficile".