Andrea Sempio, la smentita dell'autrice del podcast: "Quel che dice è falso"

Intanto Sempio è da ieri a Roma per sottoporsi ai colloqui con uno psicoterapeuta per tratteggiare la personalità del 38enne. L'elaborato poi andrà ad affiancare la consulenza della procura di Pavia affidata al Racis. I test dovrebbero terminare in giornata. "Andrea Sempio fatica anche solo a fare le necessarie basilari attività quotidiane - ha spiegato l'avvocata Angela Taccia - perché assaltato ovunque e in ogni momento dai media". Poi ha aggiunto: "Andrea è rassegnato, tranquillo non lo può essere, nel limite del possibile. La sua vita è cambiata: è un ragazzo che da mesi tende a vivere chiuso in casa tranne quando va a lavorare. L'ultima settimana l'ha passata o in studio da noi o tumulato in casa, di fatto è ai domiciliari. È una situazione difficile".