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"Andrea Sempio non ha retto": voci sulla rocambolesca fuga da Roma

giovedì 14 maggio 2026
"Andrea Sempio non ha retto": voci sulla rocambolesca fuga da Roma

2' di lettura

"Troppa pressione". E così Andrea Sempio ha deciso di "fuggire" da Roma in anticipo: il 38enne commesso indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco la mattina del 13 agosto 2007 era sceso nella Capitale e sarebbe dovuto rimanervi 5 giorni, per sottoporsi a una approfondita consulenza psicologica.

Era la risposta pensata dai suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, alle carte presentate dalla Procura di Pavia. Ma l'amico di gioventù di Marco Poggi, fratello minore di Chiara, non ha retto e ha deciso di tornare a casa. 

Come sottolinea il Messaggero, Sempio è rimasto a Roma da lunedì a mercoledì e ai giornalisti ha confessato di essere "preoccupato" e "stanco". A pesare il costante assedio dei giornalisti e il clamore mediatico della vicenda, che aveva accompagnato l'uomo fin dal suo arrivo in treno alla Stazione Termini lunedì scorso. "Ieri pomeriggio con un treno Italo, partito nel primo pomeriggio sempre dalla stazione Termini, il commesso è tornato a casa - scrive il quotidiano romano -. Avvocati e consulenti hanno accelerato riunioni e incontri organizzati nella stessa struttura dove Sempio, nel frattempo, veniva sottoposto a test e colloqui con la psicologa Valentina Marsella. che è anche psicoterapeuta e criminologa".

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Sempio e i suoi legali sono rimasti letteralmente barricati all'interno dei laboratori di Genomica Srl, centro diagnostico di via Arduino nei pressi della stazione Tiburtina. Hanno anche rinunciato a pranzare fuori, per evitare curiosi e cronisti. "Sono stanco io, figuriamoci lui", aveva ammesso Armando Palmegiani, uno dei suoi consulenti. Per gli avvocati Sempio di fatto è "già condannato e costretto ai domiciliari". "Nell'ultima settimana è stato solo in studio da noi o tumulato nel suo appartamento", è stata la formula sintetica, efficace, brutale usata dalla Taccia. 

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