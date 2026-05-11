Famiglia scomparsa in Friuli, trovata una lettera della donna: "Sofferenza e inquietudine". Prende corpo l'ipotesi suicidio

Il testo della lettera rivela uno stato di profonda " sofferenza e inquietudine " della Bottacchiari che potrebbe rappresentare dettagli utili a chiarire cosa sia accaduto alla famiglia partita il 20 aprile da Castell’Arquato, nel Piacentino, per raggiungere il Friuli Venezia Giulia.

Prima di far perdere le proprie tracce e quelle dei suoi due figli di 16 e 14 anni, Sonia Bottacchiari , la donna di 49 anni scomparsa dal 20 aprile in Friuli, avrebbe scritto una lettera al padre. Lo rivela l'inviato di SkyTg24 Flavio Isernia che stava riprendendo, insieme alla troupe, alcuni oggetti lasciati dalla donna nella casa del padre quando si è imbattuto nel messaggio lasciato dalla donna al padre.

Le ricerche di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei suoi due figli di 14 e 16 anni sono entrate in una fase delicata. La f...

La donna si era licenziata prima di partire per il viaggio con i figli che si sarebbe dovuto concludere con qualche giorno in campeggio nella zona di Gemona. Tuttavia, dopo la partenza, nessuno ha più avuto notizie della famiglia, i cui telefoni cellulari sono stati tutti spenti nello stesso momento, proprio il 20 aprile. L’ultima comunicazione conosciuta risale alla sera della partenza, quando la figlia maggiore aveva inviato un breve messaggio al nonno per rassicurarlo: “Siamo arrivati, tutto bene”.

Le operazioni di ricerca si sono focalizzate nell'area di Tarcento, dove il 6 maggio è stata riconosciuta la Chevrolet Captiva utilizzata dalla famiglia. Nessun elemento utile a spiegare i motivi della sparizione è stato però ritrovato all'interno del veicolo.