Savona, riceve una multa 4 anni dopo ma nel frattempo è morto

Gli arriva una multa a distanza di quattro anni ma lui nel frattempo è morto: protagonista dell'assurda storia il titolare di una ditta di Savona, a cui nel 2022 era stata contestata un'irregolarità nella gestione dei rifiuti, con tanto di verbale e relativa sanzione. L'iter amministrativo, però, come riporta La Stampa, è andato avanti per quattro anni, fino all'emissione di un'ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia solo a marzo 2026. Nell'arco di questi anni, però, l'uomo è venuto a mancare. E così l'amministrazione non ha potuto far altro che annullare la multa.

L'accertamento era stato eseguito dall'Arpal, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, e si era concluso in modo negativo per l’imprenditore, considerato responsabile della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti. Dunque, era stato redatto un verbale con l'indicazione della multa. Tuttavia, il procedimento si sarebbe protratto a lungo, come riporta sempre il quotidiano torinese. E dopo ben quattro anni è stata emessa un'ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, con la richiesta di regolarizzare la posizione. A causa della scomparsa dell'uomo, avvenuta prima della fine del procedimento, l'ordinanza ha perso valore e di conseguenza l'amministrazione ha annullato la sanzione. E nemmeno agli eredi sarà indirizzata alcuna richiesta di denaro.