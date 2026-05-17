Modena, "post di natura sessuale": cosa è sparito dai social di El Koudri

Le prime analisi sui dispositivi sequestrati a Salim El Koudri non hanno rilevato alcun elemento riconducibile a radicalizzazione islamica o contatti con ambienti jihadisti. Anche i post rimossi da Meta prima dell’attentato non avevano contenuto estremista, ma erano di natura sessuale o comunque in violazione delle policy della piattaforma.

Questo elemento ridimensiona fortemente la pista terroristica.Ieri sera, durante l’interrogatorio, il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Difeso dall’avvocato d’ufficio Francesco Cottafava, El Koudri è indagato per strage e lesioni aggravate.