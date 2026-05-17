Modena, "post di natura sessuale": cosa è sparito dai social di El Koudri

Le prime analisi sui dispositivi sequestrati a Salim El Koudri non hanno rilevato alcun elemento riconducibile a radicalizzazione islamica o contatti con ambienti jihadisti. Anche i post rimossi da Meta prima dell’attentato non avevano contenuto estremista, ma erano di natura sessuale o comunque in violazione delle policy della piattaforma.
Questo elemento ridimensiona fortemente la pista terroristica.Ieri sera, durante l’interrogatorio, il 31enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Difeso dall’avvocato d’ufficio Francesco Cottafava, El Koudri è indagato per strage e lesioni aggravate.
Modena, Matteo Salvini: "Revocare la cittadinanza a chi commette reati"Dopo i fatti di Modena, in cui Salim El Koudri ha travolto con l’auto numerosi passanti ferendone otto, Matteo Sal...
Il fermo verrà sottoposto a convalida nei prossimi giorni.Le indagini si orientano ora con decisione verso l’ipotesi del disagio psichiatrico. El Koudri era infatti seguito dal Centro di salute mentale di Castelfranco Emilia fino al 2024, per poi interrompere le cure.Nel frattempo, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha lanciato un appello alla città per un momento di unità e solidarietà: "Vi invito a venire tutti alle 19 in piazza Grande. Uniamoci in un grande abbraccio collettivo. Modena ne ha bisogno».Il primo cittadino ha invitato i modenesi a stringersi intorno alle vittime, alle loro famiglie, alle forze dell’ordine e al personale sanitario, sottolineando: «In questo momento drammatico bisogna che la città si unisca contro chi vuole dividere, seminare odio, creare divisioni".