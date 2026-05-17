Modena, Signorelli torna in ospedale: "L'Italia non è morta", come lo accolgono

Luca Signorelli è tornato all’ospedale Baggiovara di Modena, dove sono ricoverati i feriti dell’attentato di via Emilia. Il 31enne, che sabato pomeriggio ha bloccato Salim El Koudri rischiando la vita, è stato accolto con una lunga ovazione dalla folla in attesa dell’arrivo del Presidente Mattarella e della Premier Meloni.

Visibilmente commosso, Signorelli ha risposto con un semplice "Grazie, grazie". Poco dopo ha incontrato Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. "Mattarella mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che ho fatto un gesto eroico", ha raccontato ai giornalisti. Signorelli ha rivissuto i drammatici momenti di via Emilia: "Sembrava una scena di Beirut o Gaza. Ho visto gente voltarsi dall’altra parte perché aveva paura. A volte bisogna rispondere".