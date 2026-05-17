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Modena, Signorelli torna in ospedale: "L'Italia non è morta", come lo accolgono

domenica 17 maggio 2026
Modena, Signorelli torna in ospedale: "L'Italia non è morta", come lo accolgono

1' di lettura

Luca Signorelli è tornato all’ospedale Baggiovara di Modena, dove sono ricoverati i feriti dell’attentato di via Emilia. Il 31enne, che sabato pomeriggio ha bloccato Salim El Koudri rischiando la vita, è stato accolto con una lunga ovazione dalla folla in attesa dell’arrivo del Presidente Mattarella e della Premier Meloni.

Visibilmente commosso, Signorelli ha risposto con un semplice "Grazie, grazie". Poco dopo ha incontrato Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. "Mattarella mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che ho fatto un gesto eroico", ha raccontato ai giornalisti. Signorelli ha rivissuto i drammatici momenti di via Emilia: "Sembrava una scena di Beirut o Gaza. Ho visto gente voltarsi dall’altra parte perché aveva paura. A volte bisogna rispondere".

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Ha poi aggiunto con orgoglio: “Ho fatto vedere che l’Italia non è morta, c’è ancora”.Riferendosi all’aggressore, ha detto: “Blaterava delle cose, si sentiva che sapeva parlare italiano, ma aveva un accento straniero e non si capiva niente”.Interrogato se rifarebbe tutto, Signorelli non ha avuto dubbi: “Sì, mi sono reso conto del pericolo che ho corso per ben due volte: prima di essere investito e dopo di essere accoltellato, ma probabilmente lo rifarei”.Il suo coraggio ha commosso la città e l’intero Paese. Da semplice passante, Signorelli è diventato il simbolo della reazione civile di Modena, ricevendo il plauso delle più alte istituzioni dello Stato.

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