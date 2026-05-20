Chiara Poggi, la cavigliera indossata a Londra: la firma dell'assassino?

Nel mosaico ancora incompleto del delitto di Garlasco emerge un dettaglio rimasto per anni ai margini dell’inchiesta: la cavigliera che Chiara Poggi indossava il giorno dell’omicidio. Un particolare apparentemente secondario, ma che oggi torna al centro dell’attenzione investigativa insieme alle nuove ipotesi sul Dna e alla pista della doppia bicicletta utilizzata per la fuga. Secondo il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli, proprio su quell’accessorio sarebbe presente una traccia genetica riconducibile presumibilmente all’assassino. Una possibilità che riapre interrogativi mai del tutto chiariti su come siano stati trattati alcuni reperti nelle prime fasi delle indagini. La cavigliera, infatti, potrebbe essere stata analizzata in passato, ma senza approfondimenti sufficienti o con tecniche oggi considerate superate.

Il dettaglio assume ancora più peso alla luce delle dichiarazioni rese da Alberto Stasi nel 2025 davanti ai pm della Procura di Pavia. L’ex fidanzato di Chiara ha infatti raccontato di non aver mai visto quella cavigliera durante i quattro anni della loro relazione. Un’affermazione che sorprende, considerando il lungo rapporto tra i due e la quotidianità condivisa. “Non le avevo mai visto la cavigliera in quattro anni, e di certo non l’aveva a Londra”, avrebbe dichiarato Stasi agli investigatori, riferendosi all’ultimo viaggio fatto insieme prima del delitto. Un ricordo che alimenta ulteriori dubbi sull’origine dell’accessorio e sul momento in cui Chiara avrebbe ricominciato a indossarlo.

Lo stesso Stasi avrebbe aggiunto di aver chiesto spiegazioni alla fidanzata dopo aver notato quell’oggetto insolito. “Mi ricordo di averle chiesto da dove arrivasse”, ha messo a verbale. “Chiara non mi diede una vera e propria spiegazione, mi disse una cosa tipo: ‘No, ma ce l’avevo e mi piaceva. Ho voluto rimetterla’”. Parole che oggi vengono rilette sotto una luce diversa. Per gli investigatori e per i consulenti delle parti, la cavigliera potrebbe rappresentare molto più di un semplice accessorio: potrebbe essere un elemento capace di collegare Chiara a qualcuno incontrato poco prima dell’omicidio o addirittura contenere tracce decisive mai valorizzate davvero.