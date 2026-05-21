Garlasco, 16 telefonate in una settimana: gioco sporco in Procura per salvare Sempio?

Un punto che fa piuttosto alterare De Rensis: "Prima vedevo il dottor Oliva che annuiva, ed è un attestato di merito che gli sto dando, sulle 16 telefonate", dice l'avvocato. "Ci sono dei fatti sui quali bisogna alzare le mani, perché quella è una roba, e il dottor Oliva lo sa perché ha fatto tanta giudiziaria, che non si è mai vista in un procedimento penale, che il capo della pg chiama un indagato trattino indagando sedici volte in un fine settimana o che comunque ci sia un traffico tra avvocato, indagato, poi capo dalla pg… È una roba che non si fa".

A quel punto, interviene Oliva: "Infatti è giusto che si faccia l'accertamento perché io trovo aberrante che una persona deputata a fare delle intercettazioni dica io sono un asino, non l'ho mai fatto prima, ed era l'unico in quella realtà che non sapeva l'importanza del caso di Garlasco".