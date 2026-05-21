Garlasco, 16 telefonate in una settimana: gioco sporco in Procura per salvare Sempio?

Animi caldi su Rete 4 durante il programma È sempre Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer. Al centro del dibattito il delitto di Garlasco. In studio, tra gli ospiti, c'è l'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, mentre in collegamento c'è il giornalista Marco Oliva.
I due, già protagonisti in passato di accesi dibattiti, questa volta si trovano sulla stessa linea riguardo la fitta rete di telefonate che ci sarebbe stata tra l'ex responsabile della Polizia Giudiziaria e Andrea Sempio.
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Un punto che fa piuttosto alterare De Rensis: "Prima vedevo il dottor Oliva che annuiva, ed è un attestato di merito che gli sto dando, sulle 16 telefonate", dice l'avvocato. "Ci sono dei fatti sui quali bisogna alzare le mani, perché quella è una roba, e il dottor Oliva lo sa perché ha fatto tanta giudiziaria, che non si è mai vista in un procedimento penale, che il capo della pg chiama un indagato trattino indagando sedici volte in un fine settimana o che comunque ci sia un traffico tra avvocato, indagato, poi capo dalla pg… È una roba che non si fa".
A quel punto, interviene Oliva: "Infatti è giusto che si faccia l'accertamento perché io trovo aberrante che una persona deputata a fare delle intercettazioni dica io sono un asino, non l'ho mai fatto prima, ed era l'unico in quella realtà che non sapeva l'importanza del caso di Garlasco".
"Le chiamate di Sapone a Andrea Sempio? E' una cosa che non si fa"— È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) May 19, 2026
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