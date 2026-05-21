Andrea Sempio, i sospetti del padre Giuseppe su Garlasco: "La vigliaccata"

Nonostante questo il 38enne si è difeso a Quarto Grado: "Per ora non posso dire di essere una vittima, perché se ci sono dei sospetti, è giusto che la legge faccia il suo lavoro, è giusto che ci sia l'indagine. Non sono contento di questa situazione, ma non posso neanche dire 'magistrati cattivi' che se la prendono con me". E ancora: "È un anno e mezzo che sono dentro questa cosa. Non si può neanche pensare che ogni momento io lo viva con incredibile stupore. Dopo un anno e mezzo di tensione e colpi a destra e sinistra, fai anche fatica a reagire, è come un pugile che prende 60 pugni: dal ventesimo in poi li incassa e fine".