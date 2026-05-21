Andrea Sempio, i sospetti del padre Giuseppe su Garlasco: "La vigliaccata"

Andrea Sempio si dichiara innocente. Lo credono anche i genitori di lui che più volte, in questi mesi di indagini, hanno difeso il figlio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. "Siamo forti dell'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene", afferma Giuseppe Sempio in un'intervista al Tg1. "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so...", aggiunge l'uomo.
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Eppure sono 21 in totale, come risulta dagli atti della Procura di Pavia, gli "elementi" contro Sempio. Tra questi i pm indicano le sue bugie sulle "tre telefonate fatte a casa Poggi" pochi giorni prima dell’omicidio, le sue ricerche sul web sul tema del Dna e sul processo ad Alberto Stasi nel 2014, ma anche i "soldi" reperiti "per pagare gli investigatori" della prima indagine a suo carico nel 2016, le versioni "mendaci" a verbale, il suo Dna sotto le unghie della vittima, l'impronta 33 sul muro della villetta, i soliloqui in auto in cui fa riferimento ai video intimi di Chiara e Alberto.
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Nonostante questo il 38enne si è difeso a Quarto Grado: "Per ora non posso dire di essere una vittima, perché se ci sono dei sospetti, è giusto che la legge faccia il suo lavoro, è giusto che ci sia l'indagine. Non sono contento di questa situazione, ma non posso neanche dire 'magistrati cattivi' che se la prendono con me". E ancora: "È un anno e mezzo che sono dentro questa cosa. Non si può neanche pensare che ogni momento io lo viva con incredibile stupore. Dopo un anno e mezzo di tensione e colpi a destra e sinistra, fai anche fatica a reagire, è come un pugile che prende 60 pugni: dal ventesimo in poi li incassa e fine".