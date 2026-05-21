Garlasco, Angela Taccia: "Cosa è successo mentre la mamma di Sempio faceva la spesa"

La madre di Andrea Sempio sta vivendo un calvario quotidiano a causa della fortissima pressione mediatica scatenata dal ritorno del figlio nel caso Garlasco.L’avvocato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha raccontato a La Vita in Diretta le enormi difficoltà della donna, soffermandosi soprattutto sul problema concreto della spesa:“Lei ha anche l’ansia per riuscire a fare la spesa, perché ovviamente ci sono fuori i giornalisti tutti i giorni, a tutte le ore”. Secondo la Taccia, la madre di Sempio vive in uno stato di ansia costante: anche compiere un gesto normale e necessario come andare a fare la spesa è diventato fonte di stress e paura, con telecamere e cronisti sempre appostati sotto casa.

L’avvocato ha descritto l’intera famiglia come “disperata”, costretta a convivere con un assedio mediatico che impedisce qualsiasi normalità. La pressione è tale da rendere estremamente difficili i gesti più semplici della vita quotidiana.