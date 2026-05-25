Sondaggio Noto per Porta a Porta: cresce ancora FdI, crolla il campo largo

Come emerge dall’ultimo sondaggio di Istituto Noto per Porta a Porta, continua la crescita di Fratelli d'Italia, che si conferma nettamente primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni guadagna infatti mezzo punto percentuale e sale al 29,5 per cento, tornando a sfiorare la soglia del 30 per cento e mantenendo un vantaggio di otto punti sul Partito Democratico.
Nel centrodestra restano invece stabili gli alleati: la Lega di Matteo Salvini conferma il 7 per cento, mentre Forza Italia di Antonio Tajani registra il calo più netto della rilevazione, perdendo un punto percentuale e scendendo anch’essa al 7 per cento. Resta stabile all’1,5 per cento Noi Moderati di Maurizio Lupi. Futuro Nazionale di Vannacci sale al 4 per cento.
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Nel campo largo, invece, le principali forze registrano tutte una lieve flessione. Il Partito Democratico scende al 21,5 per cento (-0,5), mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cala al 13 per cento (-0,5). Perde mezzo punto anche Alleanza Verdi e Sinistra, che si ferma al 5,5 per cento. Restano invece stabili Italia Viva al 2,5 per cento e Più Europa all’1 per cento.
Tra le altre forze centriste esterne alle coalizioni, Azione di Carlo Calenda si ferma al 2 per cento, restando sotto la soglia di sbarramento del 3 per cento. Fa invece il suo esordio il Partito Liberaldemocratico, che si attesta all'1 per cento.
Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra resta stabile al 46 per cento, mantenendo un leggero vantaggio sul campo largo, che si ferma al 45,5 per cento.
Sul fronte della partecipazione elettorale, infine, il sondaggio stima un’affluenza stabile al 60 per cento. Resta quindi ampia la quota di astensionisti, pari al 40 per cento degli aventi diritto.