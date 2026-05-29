Ore 14 Sera, "Sempio è innocente" e in studio salta tutto: Taccia di sasso

L'ultimo colpo di scena sul caso Garlasco riguarda la decisione della procura di Pavia di disporre la perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato. L'incarico è stato affidato a Roberto Catanesi e punta a verificare la capacità di intendere e di volere dell'indagato all'epoca dei fatti.
La decisione ha suscitato l'indignazione dei difensori del 38enne, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, che hanno dichiarato: "Siamo stupiti dalla tempistica. Ci aspettavamo un confronto sui dati oggettivi, e non la ricerca dell’assassino ideale. In questo processo va cercato il vero killer di Chiara Poggi, non un colpevole da laboratorio".
Dritto e rovescio, Feltri esplode su Sempio: "Andiamo a casa per favore"Quello di Garlasco è un caso senza fine, i dibattiti in tv si sprecano, in Procura non sono ancora arrivati ad un...
Il tema è stato oggetto di discussione nell'ultima puntata di Ore 14 Sera, il programma di Milo Infante su Rai 2. In studio era presente proprio Angela Taccia, che è stata protagonista di un curioso imprevisto.
Proprio mentre l'avvocato stava ribadendo l'innocenza di Sempio, nello studio di Rai 2 sono saltate le luci. "Io - dichiara Taccia - ho già detto pubblicamente che se fosse stato colpevole" e zac, buio improvviso. "Ha detto qualcosa che ha fatto saltare le luci", ironizza subito Infante. "Ha detto 'io credo nell'innocenza di Sempio' ed è caduto un fulmine", ribadisce il conduttore. "Ma veramente, guarda il karma...", ha replicato Taccia divertita.