Sempio, "pericolosità sociale": a cosa puntano davvero i pm di Garlasco

In effetti è così dal principio, cioè dal marzo 2025, quando si seppe che la Procura di Pavia aveva messo sotto indagine Andrea Sempio. Di fatto aveva dichiarato l’innocenza di Alberto Stasi nonostante la condanna definitiva nel 2015: l’intricata inchiesta bis legata all’individuazione definitiva e “al di là di ogni ragionevole dubbio” di chi, quel maledetto 7 agosto 2007, trucidò la povera Chiara Poggi nella villetta di famiglia di Garlasco, si incrocia con la parallela vicenda giudiziaria, che in effetti non pare meno arruffata (per usare un eufemismo), con accusa e difesa che oppongono mosse e contromosse l’una all’altra, e il pubblico ormai appassionato al genere che si schiera da una parte o dall’altra.

E dunque, dopo le recenti perizie disposte dagli avvocati di Sempio, atte a smontare la ricostruzione dei magistrati che vorrebbe inchiodare l’amico di Marco Poggi quale autore dell’omicidio, ecco che proprio la procura di Pavia avanza una richiesta in soChe si tratti di una contromossa legata alle ultime perizie depositate dalla difesa di Sempio, il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone in effetti lo dichiara esplicitamente: «A seguito del deposito, da parte della difesa dell’indagato Andrea Sempio, di plurime consulenze tecniche intervenute nel breve arco temporale decorrente dalla notifica dell’avviso di chiusura delle indagini, e considerato che i termini delle indagini preliminari risultano tuttora pendenti (con scadenza fissata al 28/9/26), si è ritenuto opportuno disporre ulteriori accertamenti - si legge nella nota - In particolare, è stato disposto che i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, già nominati, procedano a specifiche verifiche, al fine di esaminare le prospettazioni tecniche formulate dalla difesa e di valutarne la fondatezza, anche sotto il profilo del rigore e dell’affidabilità scientifica». E questo spiega come, mancando evidentemente una prova inconfutabile di colpevolezza, l’eventuale processo sarà quasi certamente basato proprio sull’interpretazione di analisi, test e consulenze.