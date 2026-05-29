Andrea Sempio "si colloca sulla scena del crimine": l'intercettazione che può incastrarlo

Altra intercettazione, altri dubbi. Ancora una volta un soliloquio di Andrea Sempio solleva nuovi e pesanti sospetti. Nell'ultimo, risalente al 21 marzo 2025, il 38enne parla con un'amica di alcuni oggetti presenti sulla scena del crimine: "Se adesso mi vieni a dire che vogliono analizzare il Fruttolo e l’Estathè… l’Estathè o una tazzina… quelli son sicuro che non li ho toccati, quindi su quelli son tranquillo". Nel dialogo, l'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, spiega che"Gli unici oggetti che hanno ritrovato sono le scatole del Fruttolo che ha mangiato lei quella mattina".

E ancora: "La mia paura fosse che tirassero fuori qualcosa dal corrimano, dalla maniglia, dalla sedia… il telecomando della cella… li usavo anch’io quei robi lì". Da qui il commento di Antonella Elena Rossi. La psicologa, intervenuta ai microfoni di Storie Italiane, si dice certa che Sempio - così facendo - "si colloca così sulla scena del crimine".