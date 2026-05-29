San Vito Lo Capo, casco integrale e in diretta su Telegram: coltellate contro il prof, finisce male

Questa mattina, poco prima delle 10, un ragazzino di 11 anni della scuola media “Giuseppe Lombardo Radice - Enrico Fermi” di San Vito Lo Capo (Trapani) ha aggredito il professore di tecnologia durante la lezione, davanti ai compagni di classe.Il bambino si è presentato a scuola armato di due coltelli di piccole dimensioni, indossando un casco integrale per non farsi riconoscere. Ha cercato di colpire il docente e ha ripreso tutta la scena con il cellulare, trasmettendo una diretta video all’interno di un gruppo Telegram.

Il professore è riuscito a disarmarlo, riportando solo un piccolo taglio al palmo della mano. Secondo le prime indagini dei Carabinieri, non sarebbe emerso alcun diverbio precedente né motivi di contrasto tra lo studente e l’insegnante. L’aggressione appare quindi al momento immotivata.Il fatto ha destato grande sconcerto nella piccola comunità siciliana per la giovane età del ragazzino e per la freddezza con cui ha pianificato e documentato l’azione. Le autorità stanno ora ricostruendo le dinamiche e verificando eventuali responsabilità o segnali premonitori.