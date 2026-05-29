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Mazara del Vallo, scuolabus si scontro con un'auto: 8 bimbi feriti, due gravi

venerdì 29 maggio 2026
Mazara del Vallo, scuolabus si scontro con un'auto: 8 bimbi feriti, due gravi

1' di lettura

Sarebbero almeno tredici, tra cui otto bambini, i feriti di un incidente stradale che ha visto coinvolto uno scuolabus e un'auto. Lo scontro è avvenuto a Mazara del Vallo. Sul mezzo scolastico, diretto verso la Borgata Costiera, viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14,30.

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Dopo l'impatto con il Nissan Qashqai, lo scuolabus si è coricato su un lato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e le ambulanze del 118. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. I due bimbi in condizioni serie non sarebbero comunque in pericolo di vita. 

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Sul suv invece viaggiavano conducente, la moglie e le loro due bambine. Stando alle prime informazioni fornite dalle fforze dell’ordine sembrerebbe che a causare l’incidente sia stato il conducente dell’auto che non ha rispettato la segnaletica stradale costringendo l’autista dello scuolabus a sterzare bruscamente per evitare lo scontro, ma perdendo il controllo del mezzo. A quanto pare il conducente dell'auto, un 51enne, era senza patente e senza Rca.

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mazara del vallo

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