Mazara del Vallo, scuolabus si scontro con un'auto: 8 bimbi feriti, due gravi

Sarebbero almeno tredici, tra cui otto bambini, i feriti di un incidente stradale che ha visto coinvolto uno scuolabus e un'auto. Lo scontro è avvenuto a Mazara del Vallo. Sul mezzo scolastico, diretto verso la Borgata Costiera, viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14,30.

Aprilia, bimba di 11 anni investita e uccisa mentre era in bici Una bambina di 11 anni è stata investita e uccisa nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio 2026 mentre pedala...

Dopo l'impatto con il Nissan Qashqai, lo scuolabus si è coricato su un lato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e le ambulanze del 118. Tutti i feriti sono stati portati all'ospedale di Mazara del Vallo. I due bimbi in condizioni serie non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Napoli, la "regina dei dolci" suicida in ospedale: era ricoverata nei grandi ustionati dopo un incidente in pasticceria Ha sconvolto Napoli, la Campania e l'Italia la tragica morte di Maria Carmela D'Angelo, conosciuta in citt&agrav...