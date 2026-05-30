Andrea Sempio, l'amico intercettato: "Se l'avessi ammazzata..."

È finita al centro dell’attenzione un’intercettazione di Mattia Capra, storico amico di Andrea Sempio. L'audio risale a marzo 2025 e qui Capra parla di una ragazza, definendola la "donna della mia vita". Qualcuno ha creduto che si riferisse a Chiara Poggi. Un'ipotesi smentita dal diretto interessato che a Quarto Grado l'ha definita una "putt***". Nell'audio in questione Capra si trovava in auto e stava parlando, probabilmente al telefono, di una ragazza. A un certo punto avrebbe definito la persona in questione "la donna della sua vita".

In un altro passaggio lo si sentirebbe dire "se io l’avessi ammazzata, non sarei…". In un altro ancora pronuncerebbe un generico "sei fidanzata e io ti volevo". "Io non parlo mai da solo in macchina e quindi non può essere un soliloquio – ha spiegato al programma condotto da Gianluigi Nuzzi -. Può essere una telefonata, un messaggio vocale o un dialogo con un mio cliente. Non ne sono certo, ho provato a rileggere la trascrizione, ma non ci ho capito niente". "Onestamente – ha aggiunto – non riesco a parlare adeguatamente di questa questione, né a essere preciso. Non sento la necessità di difendermi particolarmente da questa cosa perché semplicemente è un’interpretazione sbagliata".