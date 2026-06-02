Libero logo
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Sofia Barillà muore mentre è al telefono con la zia: tragedia in Erasmus

di
Libero logo
martedì 2 giugno 2026
Sofia Barillà muore mentre è al telefono con la zia: tragedia in Erasmus

2' di lettura

Una telefonata interrotta all’improvviso, poi il silenzio e la tragedia. Sono questi gli ultimi istanti conosciuti di Sofia Barillà, studentessa palermitana di 20 anni morta in Portogallo mentre si trovava a Caldas da Rainha per un periodo di studio Erasmus. Poche ore dopo quella chiamata con la zia, la giovane è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Un decesso improvviso che ha sconvolto la famiglia e che ora è al centro delle indagini delle autorità portoghesi.

Secondo le prime ricostruzioni, Sofia si trovava da sola in casa quando stava parlando al telefono con la zia. Nel corso della conversazione avrebbe improvvisamente accusato un malore, interrompendo bruscamente la chiamata. Un momento drammatico che colloca l’ultimo contatto con la famiglia a ridosso immediato della morte.

Quando i soccorsi sono arrivati nell’abitazione, per la giovane non c’era ormai più nulla da fare. Sofia era in Portogallo da alcuni mesi per il programma Erasmus. L’allarme sarebbe scattato dopo che amici e familiari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lei. Il corpo è stato ritrovato nell’appartamento in cui viveva, dove in quel momento le coinquiline non erano presenti. Le autorità locali hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della ragazza e chiarire le cause del decesso. Nelle ore successive alla tragedia, la famiglia ha raggiunto il Portogallo per seguire da vicino le procedure. È stata inoltre attivata l’assistenza consolare italiana per supportare i parenti. La zia Fiorella, che era al telefono con lei poco prima della morte, ha affidato ai social un messaggio carico di dolore: «31 maggio 2026 alle 20.30 il mio cuore si è fermato. Niente ha più senso. Era troppo bella, troppo tutto per stare sulla terra, così c’è chi ha deciso che doveva diventare il mio angelo. Vola alto amore mio grande».

Sofia studiava Scienze Biomediche ed era ex alunna del liceo Garibaldi. Aveva 20 anni ed era partita per il Portogallo per vivere un’esperienza Erasmus che raccontava anche sui social. Sportiva e dinamica, giocava a pallavolo e aveva lavorato anche come modella di abiti da sposa. Chi la conosceva la descriveva come una ragazza solare, legata alla famiglia e piena di progetti. Le autorità portoghesi stanno lavorando per chiarire quanto accaduto. Al momento non risultano elementi ufficiali che facciano pensare a una dinamica violenta. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un malore improvviso, ma sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso.

tag
sofia barillà
portogallo
caldas da rainha
erasmus

Lisbona Lisbona, fratellini bendati nel bosco e abbandonati dalla madre

Soluzioni Estate, una meta da sogno low-cost per giugno (e nessun problema con gli aerei)

Presidenziali Elezioni in Portogallo, prime proiezioni: Seguro il più votato

ti potrebbero interessare

San Giovanni Teatino, scontrini taroccati e conto sospeso: i trucchi della commessa infedele

San Giovanni Teatino, scontrini taroccati e conto sospeso: i trucchi della commessa infedele

Claudia Osmetti
Cosenza, chiusi in auto con la forza e bruciati vivi: il video dell'orrore contro i braccianti

Cosenza, chiusi in auto con la forza e bruciati vivi: il video dell'orrore contro i braccianti

Redazione
Garlasco, la madre di Sempio intercettata: "Stasi colpevole? Non sono sicura"

Garlasco, la madre di Sempio intercettata: "Stasi colpevole? Non sono sicura"

Redazione
Per l'orrore subito da Beatrice non si attacchi la famiglia

Per l'orrore subito da Beatrice non si attacchi la famiglia