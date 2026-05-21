Lisbona, fratellini bendati nel bosco e abbandonati dalla madre

Una storia di abbandono a lieto fine arriva dal Portogallo. Due bambini francesi, un maschietto di 5 anni e la sorellina di 3, sono stati ritrovati disperati, seduti vicino a una fontana a Monte Novo do Sul, una piccola cittadina a sud di Lisbona. Entrambi avevano una benda stretta sugli occhi e uno zainetto sulle spalle.A soccorrerli è stato Alexandre Quintas, un uomo che passava di lì in auto. I piccoli piangevano e urlavano, parlavano solo francese. Con l’aiuto di un amico del figlio, Quintas ha capito la situazione e li ha caricati in macchina.

Dentro gli zaini c’erano vestiti, una bottiglia d’acqua, biscotti e due frutti. L’uomo li ha portati al bar del paese, li ha calmati con gelato e cioccolatini e ha avvisato immediatamente la polizia.I bimbi sono stati condotti all’ospedale di Setúbal, dove si trovano tuttora sotto osservazione. Agli inquirenti hanno raccontato che la madre 42enne e il patrigno li avevano portati nella foresta lungo la strada provinciale, li avevano bendati dicendo loro di "divertirsi a cercare un giocattolo" e poi li avevano abbandonati lì, allontanandosi in auto.

Il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa già l’11 maggio. Il ritrovamento è avvenuto lunedì 18 maggio. La Procura di Lisbona ha aperto un’indagine per abbandono di minori. Secondo i primi accertamenti, la madre e il patrigno, entrambi francesi, avrebbero già lasciato il Portogallo.