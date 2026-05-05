Estate, una meta da sogno low-cost per giugno (e nessun problema con gli aerei)

Guerre, caro carburante, aerei a rischio: l'estate 2026 è piena di incognite. Ma muovendosi con un poco di anticipo, in particolare a giugno (complici il minor afflusso turistico e la possibilità che il traffico aereo ancora non risenta della crisi), si può organizzare un viaggio da sogno a poco prezzo. La meta? Presto detta: Algarve, Portogallo.
Il conflitto in Iran continua a riflettersi sul settore dei viaggi, non solo per l’aumento dei costi del carburante ma anche, come detto, per un clima di forte instabilità. Senza certezze sui tempi di una possibile tregua, molti turisti stanno evitando destinazioni nel Golfo e in Asia, temendo cancellazioni improvvise. In questo scenario, cresce l’interesse verso mete europee percepite come più sicure e accessibili.
Tra queste spicca l’Algarve, all’estremo sud del Portogallo, una regione che unisce paesaggi spettacolari e prezzi competitivi. Spiagge dorate, scogliere color ruggine e piccoli villaggi affacciati sull’oceano ne fanno una destinazione capace di conquistare sia chi cerca relax sia chi desidera esplorare. Con oltre 300 giorni di sole all’anno, il territorio in primavera si trasforma in un mosaico di colori e, con l’estate, arriva a "esplodere" tra mare limpido, fiori selvatici e calette nascoste.
Estate, mare da sogno e hotel da 40 euro: ecco dove andare"Le spiagge più economiche per una vacanza estiva in Europa” le ha suggerite il quotidiano inglese&nbs...
Non mancano le tappe imperdibili: Faro, con il suo porto e le testimonianze storiche; il Parco Naturale di Ria Formosa; Tavira, dove convivono influenze arabe e barocche; la grotta di Benagil e le scogliere di Ponta da Piedade. Da vedere anche Albufeira, vivace e turistica, e Silves, antica capitale moresca dominata da un castello rosso.
Facilmente raggiungibile dall’Italia in circa tre ore di volo, l’Algarve si distingue anche per i costi contenuti: poco più di 100 euro per un volo andata e ritorno e circa 400 euro per una settimana di soggiorno. Una combinazione che, in tempi incerti, la rende una delle scelte più convincenti per l’estate.