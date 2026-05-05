Estate, una meta da sogno low-cost per giugno (e nessun problema con gli aerei)

Guerre, caro carburante, aerei a rischio: l'estate 2026 è piena di incognite. Ma muovendosi con un poco di anticipo, in particolare a giugno (complici il minor afflusso turistico e la possibilità che il traffico aereo ancora non risenta della crisi), si può organizzare un viaggio da sogno a poco prezzo. La meta? Presto detta: Algarve, Portogallo.

Il conflitto in Iran continua a riflettersi sul settore dei viaggi, non solo per l’aumento dei costi del carburante ma anche, come detto, per un clima di forte instabilità. Senza certezze sui tempi di una possibile tregua, molti turisti stanno evitando destinazioni nel Golfo e in Asia, temendo cancellazioni improvvise. In questo scenario, cresce l’interesse verso mete europee percepite come più sicure e accessibili.

Tra queste spicca l’Algarve, all’estremo sud del Portogallo, una regione che unisce paesaggi spettacolari e prezzi competitivi. Spiagge dorate, scogliere color ruggine e piccoli villaggi affacciati sull’oceano ne fanno una destinazione capace di conquistare sia chi cerca relax sia chi desidera esplorare. Con oltre 300 giorni di sole all’anno, il territorio in primavera si trasforma in un mosaico di colori e, con l’estate, arriva a "esplodere" tra mare limpido, fiori selvatici e calette nascoste.