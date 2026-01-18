Elezioni in Portogallo, prime proiezioni: Seguro il più votato

Secondo le proiezioni diffuse dalle televisioni portoghesi alle ore 20 (le 21 italiane), Antonio José Seguro è il candidato più votato alle elezioni presidenziali portoghesi, mentre André Ventura e Cotrim Figueiredo si contendono un posto al ballottaggio, in programma tra tre settimane. Secondo le proiezioni Rtp (Universidade Catolica), a Seguro è andato tra il 30 e il 35 per cento delle preferenze.

Seguro, socialista, è stato più volte ministro ed europarlamentare ma ha di fatto abbandonato la politica attiva dal 2014, quando Antonio Costa lo ha sostituito come segretario del partito. Ventura si è attestato tra il 20 e il 24 per cento, Figueiredo tra il 17 e il 21. Ventura è fondatore del partito di ultradestra Chega (ovvero Basta) e anche l'ex imprenditore e attuale europarlamentare João Cotrim de Figueiredo rappresenta un partito recente, il conservatore Iniciativa Liberal. Queste le prime proiezioni: António José Seguro: 30% - 35% André Ventura: 20% - 24% Cotrim Figueiredo: 17% - 21% Gouveia e Melo: 11% - 14% Marques Mendes: 8% - 11% António Filipe: 1% - 3% Catarina Martins: 1% - 3% Manuel João Vieira: 1% - 2% Jorge Pinto: 0% - 1% André Pestana: 0% - 1% Humberto Correia: 0% - 1%.