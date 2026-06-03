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Emanuele Pozzolo finisce fuori strada col Suv nel Biellese: positivo all'alcoltest

mercoledì 3 giugno 2026
Emanuele Pozzolo finisce fuori strada col Suv nel Biellese: positivo all'alcoltest

1' di lettura

Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è rimasto coinvolto nel pomeriggio del 2 giugno intorno alle 17 in un incidente stradale, mentre era alla guida del suo Suv lungo la strada che conduce a Cossato, all'altezza di Vigliano Biellese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale dopo la chiamata al 118. Secondo quanto si apprende, l’esponente politico sarebbe stato sottoposto ad alcol test, dal quale sarebbe emerso un tasso alcolemico di molto superiore ai limiti consentiti dalla legge, il doppio. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e non ha avuto conseguenze per Pozzolo, che è rimasto illeso. 

Nell'ottobre dello scorso anno Pozzolo è stato condannato in primo grado dal tribunale di Biella a un anno e tre mesi per porto abusivo di armi, con sospensione condizionale della pena. Questo dopo l'incidente avvenuto a Capodanno 2024, quando, durante una festa, fu ferita una persona con uno sparo proveniente da una pistola di proprietà di Pozzolo.

 L'uomo ferito nell'incidente si chiama Luca Campana, compagno della figlia di Pablito Morello, agente della polizia penitenziaria e all’epoca capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, anche lui presente alla festa. Pozzolo aveva sempre negato di essere stato lui a sparare e aveva detto che il colpo sarebbe partito accidentalmente mentre Morello maneggiava la sua pistola.

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vigliano biellese

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