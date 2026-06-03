Strage di Amendolara, il sopravvissuto: "Avevamo chiesto solo di essere pagati"

«È stato un attimo, l’inferno». Taj Mohammad Alamyar, 35 anni, è l’unico sopravvissuto alla strage di Amendolara, nella quale quattro braccianti agricoli sono morti intrappolati in un minivan dato alle fiamme. Secondo il suo racconto, i due pakistani fermati per la vicenda stavano riportando a casa i lavoratori dopo una giornata nei campi. Arrivati in un’area di servizio, uno dei due avrebbe iniziato a cospargere il veicolo di benzina.

«Abbiamo iniziato a urlare, ma ci tenevano le portiere chiuse dall’esterno. Poi hanno aperto il portellone e lanciato un accendino dentro», racconta Taj, che è riuscito a salvarsi gettandosi dal retro del mezzo mentre le fiamme lo avvolgevano. Le vittime, tre afgani e un pakistano, vivevano e lavoravano insieme nella raccolta delle fragole. Alla base della tragedia ci sarebbe una disputa sui salari. I braccianti, infatti, avrebbero chiesto il pagamento dei 45 euro al giorno concordati, compenso che da tempo non ricevevano più. «Abbiamo litigato perché non volevano pagarci. Dicevano che vitto e alloggio erano sufficienti», spiega il sopravvissuto.