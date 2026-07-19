La bimba di 4 anni morta in piscina? Spunta il video: cosa è successo davvero e cosa si vede

La tragedia della bambina austriaca di 4 anni, morta annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, è ora al centro di un'indagine della Procura di Ravenna. Alcune immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire parte di quanto accaduto. Nei filmati si vede la piccola dirigersi da sola verso la piscina; successivamente una zona non coperta dalle telecamere impedisce di seguire l'intera dinamica. Poco dopo compare un medico, uscito dall'albergo, che tenta di prestarle i primi soccorsi, seguito dal padre. Dalle registrazioni gli investigatori stimano che la bambina sia rimasta in acqua per almeno sette-otto minuti.

Secondo la ricostruzione, i primi ad accorgersi della tragedia sarebbero stati due ragazzi di passaggio che, notando il cancello della piscina aperto, sono entrati e hanno visto un corpo galleggiare, lanciando immediatamente l'allarme.

Gli accertamenti indicano che, poco prima dell'incidente, la bambina si trovava con il padre tra l'area giochi e la piscina. L'uomo si sarebbe allontanato per alcuni minuti, probabilmente per recuperare un oggetto in camera, chiedendole di aspettarlo. Al suo ritorno, la piccola era già finita in acqua.

Un altro aspetto al vaglio riguarda la sicurezza della struttura: al momento dell'incidente, intorno alle 14, non era previsto il servizio di salvataggio, sebbene i cancelli della piscina risultassero aperti. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposto il sequestro dell'area e programmato l'autopsia nei prossimi giorni, mentre proseguono le testimonianze e gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità.