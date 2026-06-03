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La straziante lettera di mamma Nicoletta a Meloni. La risposta della premier

mercoledì 3 giugno 2026
La straziante lettera di mamma Nicoletta a Meloni. La risposta della premier

1' di lettura

Matteo Brandimarti, un bambino di 12 anni, è morto il 9 aprile scorso a Rimini in modo tragico: è stato risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio nella piscina di una struttura ricreativa. La mamma, Nicoletta Sprecace, ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere una legge nazionale seria e stringente che imponga controlli rigorosi su manutenzione, agibilità e sicurezza di tutte le piscine, parchi acquatici e strutture simili.Il 3 giugno Meloni ha risposto pubblicamente alla mamma. Nella lettera esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, definendo la perdita di un figlio un dolore innaturale e indescrivibile.

Ha ricordato con commozione il funerale di Matteo e ha lodato il gesto dei genitori di donare gli organi del bambino, definendolo un atto di amore che testimonia come la morte non abbia l’ultima parola.Meloni ha dato ragione alla richiesta di Nicoletta: "Serve una legge nazionale" che fissi standard uniformi di sicurezza su tutto il territorio, perché l’attuale quadro normativo è insufficiente. Ha ricordato che il governo ha già approvato, il 30 luglio 2025, un disegno di legge quadro che stabilisce requisiti di sicurezza, igienico-sanitari, impiantistici e gestionali per le piscine, oltre a disciplinare controlli e sanzioni.Il provvedimento è però ancora in corso di esame parlamentare. Per questo la premier ha annunciato che scriverà al presidente del Senato La Russa e al presidente della Camera Fontana per accelerarne l’iter e arrivare quanto prima all’approvazione definitiva.

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