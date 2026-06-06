Roma, ammazza la madre a colpi di mattarello: choc, dove ha nascosto il corpo

Un uomo di 48 anni, Francesco Oliveto, è stato fermato con l’accusa di aver ucciso la madre, Vittoria Maria Rosa De Donato, di 78 anni, a Roma nel quartiere Villaggio Prenestino (zona San Vittorino).Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’omicidio è avvenuto il 29 maggio nell’abitazione familiare di via Macchiagodena. Durante una violenta lite in casa, il figlio avrebbe spinto la madre facendola cadere e urtare la testa contro un tavolo. Mentre la donna era a terra agonizzante, l’uomo l’avrebbe colpita ripetutamente con un mattarello fino a ucciderla.

Dopo il delitto, nella stessa notte, Oliveto ha cercato di occultare il cadavere: lo ha spostato nella cantina di casa e lo ha nascosto all’interno di un manufatto in cemento. Il corpo è stato ritrovato proprio su indicazione dell’assassino.Le indagini sono scattate dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari. I carabinieri si sono concentrati subito sul figlio, incensurato, che alla fine ha confessato: "Ho ucciso mia madre".Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati per i rilievi tecnici. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, che sta lavorando per chiarire ogni dettaglio della dinamica e il movente della tragedia familiare.