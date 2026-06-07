"Violenza in ufficio del Senato". Il parlamentare azzurro Silvestro nega tutto. La Russa: "Accertamenti"

Una professionista 52enne, residente nel Sud Italia e attiva nel settore dei vini di pregio, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da parte di un senatore di Forza Italia all’interno del complesso di San Luigi dei Francesi, sede degli uffici dei senatori a Roma. La donna, identificata con l’iniziale V., sostiene, come riporta Repubblica, di aver incontrato per la prima volta il parlamentare dopo essere stata contattata da un carabiniere, parente del senatore e suo conoscente. Secondo il racconto contenuto nella denuncia, l’incontro era stato organizzato per discutere una consistente fornitura di champagne e Sassicaia destinata alla nuova villa del senatore a Capri.

E il parlamentare in questione, Francesco Silvestro, in un'intervista a Repubblica smentisce tutto: "Io non ho ricevuto nessuna carta, nessun atto di indagine. Vediamo. Poi ci divertiamo. L'ho incontrata, ma non è successo nulla. La signora me l’ha portata in ufficio un amico, servitore dello Stato, distaccato per lavoro al Senato. Io c’ho tutto, è tutto registrato: il suo orario di entrata, di ufficio. Ma che è successo? Niente". Infine aggiunge: "Poi, modestamente io sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale ... Uno può dire quello che vuole. Poi però le cose vanno provate. Magari mi vuole estorcere qualcosa". Intanto il presidente del Senato Ignazio La Russa "ha appreso dalla stampa alcune circostanze riferite al senatore Francesco Silvestro. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 67 del Regolamento e degli articoli 2 e 8 del codice di condotta, ha chiesto ai Senatori Questori di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. A tal fine, il Presidente e i Questori si incontreranno martedì prossimo". Lo riferiscono fonti della Presidenza del Senato.