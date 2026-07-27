L'aria che tira, Boldrini fuori controllo: "Minacce a Lepore responsabilità di Piantedosi"

"Prima di tutto - esordisce Boldrini - vorrei esprimere la solidarietà agli agenti che sono stati malmenati, colpiti. Condannare senza sé e senza ma il livello di distruzione. Noi non stiamo mai dalla parte dei violenti e credo che i violenti siano i peggiori nemici nostri , del mondo progressista, di chi vuole organizzare manifestazioni democratiche e pacifiche. Questo è evidente e lo sanno tutti". E già qui ci sarebbe da ridire. Ma andiamo avanti.

A L'aria che tira , su La7, si parla delle violenze che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi giorni: prima a Bologna durante la manifestazione voluta dal sindaco Lepore per la morte di Abderrahim Fakir , poi in Val di Susa dove, nel weekend, si sono scatenati gli assalti dei No Tav. In studio c'è Laura Boldrini , ex presidente della Camera e deputata del Partito democratico .

"Oggi il ministro Piantedosi rilascia una lunga intervista però non ci ha spiegato come sia stato possibile che centinaia di violenti provenienti dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia siano arrivati attrezzati per devastare, per aggredire e per fare guerriglia. Io penso che il ministro ci dovrebbe dire che cosa non ha funzionato perché non si può pensare che sia andato tutto bene: ci sono delle responsabilità". Insomma, Boldrini fa intendere che quelle responsabilità siano proprio di Matteo Piantedosi.

Ma non solo. "L'ultima cosa che un ministro dovrebbe fare - spiega ancora l'ex presidente della Camera - è aggredire verbalmente o comunque far arrivare al sindaco di Bologna dei messaggi per cui è lui il responsabile dei disordini che sono accaduti. L'ha fatto Piantedosi, lo hanno fatto altre figure istituzionali. E adesso ovviamente c'è stata una marea di odio e [a Lepore] devono dare la scorta". Dunque, dice Boldrini, anche le minacce a Lepore sono colpa del ministro dell'Interno.