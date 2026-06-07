Torino, casa d'aste svaligiata in 4 minuti: il clamoroso colpo da un milione di euro

Colpo da un milione di euro alla casa d'aste Sant'Agostino a Torino: è successo nel cuore della notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno. Un gruppo di ladri ha fatto irruzione nella struttura e in soli 4 minuti è riuscito a svaligiarla. Già al vaglio dei carabinieri, che indagano sull'accaduto per individuare i responsabili, le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. La casa d'aste è stata presa di mira alla vigilia di un’asta in programma martedì 9 e mercoledì 10 giugno. Un'asta che avrebbe celebrato "l’eleganza senza tempo del gioiello d’autore e dell’alta manifattura italiana ed europea".

All'asta ci sarebbero dovuti andare diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini. I ladri sarebbero riusciti a portare via, tra le altre cose, un anello con uno smeraldo colombiano di quasi 4 carati, affiancato da due diamanti taglio a mezza luna, oltre a una coppia di orecchini firmati "Cantamessa" in oro bianco a forma di fiore, con pavé di diamanti taglio brillante, accanto a una spilla anni ’60 in oro giallo e bianco. Oggetto del furto, come si legge sul Corriere della Sera, anche un pezzo raro del Novecento, il girocollo semirigido firmato "Bondanza" in oro giallo con elementi geometrici e linee spezzate in platino. Via anche una rara tabacchiera francese in oro giallo databile al 1780-1790 circa, realizzata in epoca Luigi XV e decorata con motivi a candelabra ed elementi floreali in smalto blu.