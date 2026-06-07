Varese, auto sbanda e investe cinque pedoni: morta una 17enne, bilancio drammatico

Un'auto sbanda ad alta velocità e investe cinque pedoni nel Varesotto: morta una ragazza di 17 anni. L’impatto sarebbe stato violentissimo e la ragazzina sarebbe stata sbalzata per diverse decine di metri. Il tragico incidente è avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese. Stando a quanto trapelato finora, un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe preso in pieno un gruppo di cinque persone uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave le altre quattro persone presenti, di età compresa tra i 15 e i 30 anni. Si tratta di due ragazzi di 15 e 31 anni e due ragazze di 20 e 21 anni.

Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista, un 31enne. Sul posto sono giunti più elisoccorsi dalle basi di Como, Sondrio e Milano, oltre a diverse ambulanze. Intanto sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente i carabinieri della compagnia di Luino, mentre la statale 394 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

La località dove è avvenuto l’incidente è particolarmente conosciuta dagli amanti del lago, perché - come si legge sul Corriere della Sera - a breve distanza dalla statale si possono raggiungere delle spiaggette che si affacciano sul Verbano. E in effetti, secondo una prima ricostruzione, pare che le persone investite stessero camminando sul ciglio della strada proprio per raggiungere la spiaggia.