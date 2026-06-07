Bordighera, "Beatrice morta già in auto": l'orrore svelato dall'autopsia

Solo orrore quello che emerge dall'autopsia effettuata sul corpo di Beatrice, la bambina di 2 anni che ha perso la vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. In carcere la mamma Emanuela Aiello e il suo compagno Emanuel Iannuzzi. Sul corpicino, come rileva il quotidiano La Stampa, sarebbero state individuate ecchimosi "violacee al volto, al collo, agli arti superiori, al torace, all’addome e agli arti inferiori". Lividi che, per gli inquirenti, risalirebbero addirittura a 3-4 giorni prima del decesso.

Già nei primi giorni di febbraio la bambina avrebbe avuto ferite al labbro e segni su volto, torace e spalle. Secondo i medici, qualcuno avrebbe versato dell'acqua calda sul suo corpo pensando di cancellare i segni delle lesioni, poco prima o subito dopo il decesso. Decesso che invece risalirebbe a un periodo di tempo compreso tra la mezzanotte dell'8 febbraio e le 6.30 del mattino del 9. Probabilmente, dunque, Beatrice era già morta sia quando la mamma chiamò i soccorsi sia durante il viaggio in auto da Perinaldo, dove si trova la casa di Iannuzzi, a Bordighera, dove abitava Emanuela, insieme alle sorelline.