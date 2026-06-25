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Bordighera, visita 160 pazienti? Ma ha solo la terza media: chi è questa donna

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giovedì 25 giugno 2026
Bordighera, visita 160 pazienti? Ma ha solo la terza media: chi è questa donna

2' di lettura

La bellezza di 160 pazienti visitati in Pronto Soccorso avendo solo il titolo della terza media. Una storia che sembra tratta dal film "Prova a prendermi" di Steven Spielberg, ma che fa parte della cronaca italiana. È stata infatti condannata in primo grado a tre anni di reclusione, Enrica Massone, originaria di Torino, accusata di essere una finta dottoressa che si era fatta assumere, proprio in qualità di medico, all'ospedale Saint Charles di Bordighera, in provincia di Imperia. I fatti risalgono al 2023. La sentenza, della giudice del tribunale di Imperia Eleonora Billeri, è stata pronunciata questa mattina, nei suoi confronti il pubblico ministero Lorenzo Fornace aveva chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi.

La giudice ha rimandato al giudizio del tribunale civile le richieste di risarcimento dell'Asl1 imperiese e dell'Ordine dei Medici di Milano. Massone era in possesso della sola licenza media, ma aveva dichiarato di essere laureata in medicina e chirurgia alla Bicocca di Milano e di essere iscritta all'Ordine milanese. Parti civili erano anche due società mediche per le quali la donna aveva lavorato. A smascherarla alcuni colleghi al Saint Charles, anche se, fortunatamente, nel periodo in cui si era finta medico non ha provocato danni a nessun paziente. Massone sta scontando un'altra pena definitiva a 4 anni e 3 mesi per avere truffato una coppia di anziani torinesi, facendosi nominare loro amministratori di sostegno, intascando parte della loro pensione senza pagare le rette della struttura in cui i due erano ricoverati.

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Il suo avvocato, Giovanni Cicerano, aveva chiesto l'assoluzione per l'incapacità di intendere e volere della propria assistita, richiesta che però non è stata accolta. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni, "È una vicenda molto delicata, attenderò le motivazioni prima di qualsiasi valutazione per un eventuale ricorso in appello", ha commentato l'avvocato all'Adnkronos. 

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