Bordighera, Bea morta a 2 anni. Iannuzzi choc. "Sta pezza di m***a, speriamo che..."

L’uomo si è sempre proclamato innocente. Secondo la Procura, però, il quadro sarebbe ben diverso. Le prove principali sarebbero contenute nei telefoni sequestrati e in una serie di chat WhatsApp considerate decisive. “Le prove a carico dell’uomo sono essenzialmente le chat”, ha spiegato il procuratore di Imperia Alberto Lari , sottolineando come all’interno dei dispositivi emergano messaggi e fotografie che documenterebbero le violenze subite dalla bambina.

La mamma, Emanuela Aiello, ha negato di aver picchiato le figlie e di aver visto qualcuno farlo, ma ha ammesso di aver trascorso alcune notti a casa del compagno, lasciando le piccole a Bordighera. Il 13 gennaio, come riporta la Stampa, una bimba le scrive dicendo di aver vomitato e la donna reagisce male: "Ma scusa amore, da quando sono arrivata a casa però non hai vomitato neanche una volta. Adesso vado via e vomiti? Ma stiamo giocando qua? Mi volete veramente fare andare fuori di testa?".

Sono le conversazioni tra Iannuzzi e la bimba di 9 anni però le più pesanti. "Secondo te è normale fare la videochiamata mentre la mamma guida? È normale chiamare tre volte? Non ti mangia nessuno a casa. Tanto non è che sei così bella che la mamma si emoziona". Direttamente a Beatrice: "Vai a nanna, scassa cugliuni. Ora me la porto via la mamma, non torna più". E sempre alla maggiore delle tre bimbe: "Perché non ti trovi il fidanzato almeno gli c**i il c**o a lui e non rompi più i c**** la mattina e la sera?", per poi apostrofare, il 20 gennaio, la bimba di 2 anni così: "Sta pezza di m**, speriamo che si sveglia tra sei mesi, sta m**". In un altro audio, riportato dal Corriere, commentando una foto del volto tumefatto di Beatrice provoca la sorellina: "Sì, è proprio bella quella foto… Minchia, mi sono spaventato nel vederla, mamma mia. Che faccia da c*** ha tua sorella. Non la lanci dalla finestra?".