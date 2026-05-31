Milano, spiaggia bianca e acqua caraibica a due passi dalla città: ecco dove

Spiaggia caraibica e acque turchesi, come nel miglior Caribe, a due passi da Milano. Già, perché ieri, sabato 30 maggio, Acquaworld, il parco acquatico di Concorezzo, ha inaugurato la stagione all'aperto, riaprendo le aree Tiki Bay e Blue Paradise, quelle che, appunto, richiamano i Caraibi. Un'atmosfera tropicale fatta di sabbia bianca, ombrelloni in stile esotico, cabanas e letti balinesi.

Tra le attrazioni più attese tornano gli scivoli della Maki Maki Tower e di Kaora, che si affiancano alla grande laguna Blue Paradise, una piscina di 800 metri quadrati pensata per il relax e il divertimento. Non mancano inoltre le zone dedicate ai più piccoli, come Spray Park e Mini Summer.

Il 2026 rappresenta un anno speciale per Acquaworld, che celebra il suo quindicesimo anniversario. Per l'occasione il parco amplia anche l'offerta gastronomica: i punti ristoro diventano undici grazie all'apertura di due nuovi chioschi nella zona di Tiki Bay, uno dedicato ai gelati e l'altro a cocktail e aperitivi serali.

Confermato anche il servizio picnic, disponibile dal 30 maggio al 7 settembre. Famiglie e gruppi potranno portare il pranzo da casa e consumarlo sia nelle aree verdi esterne sia negli spazi interni predisposti. Dunque il programma degli eventi estivi. Si parte il 6 giugno con il party di fine scuola, mentre gli schiuma party sono già fissati per il 27 giugno, il 18 luglio e il 15 agosto. Infine, per celebrare i 15 anni della struttura, chi ha acquistato online un biglietto giornaliero entro la fine di maggio riceverà un secondo ingresso gratuito da utilizzare durante l'estate.