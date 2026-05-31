Libero logo
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Milano, spiaggia bianca e acqua caraibica a due passi dalla città: ecco dove

domenica 31 maggio 2026
Milano, spiaggia bianca e acqua caraibica a due passi dalla città: ecco dove

2' di lettura

Spiaggia caraibica e acque turchesi, come nel miglior Caribe, a due passi da Milano. Già, perché ieri, sabato 30 maggio, Acquaworld, il parco acquatico di Concorezzo, ha inaugurato la stagione all'aperto, riaprendo le aree Tiki Bay e Blue Paradise, quelle che, appunto, richiamano i Caraibi. Un'atmosfera tropicale fatta di sabbia bianca, ombrelloni in stile esotico, cabanas e letti balinesi.

Tra le attrazioni più attese tornano gli scivoli della Maki Maki Tower e di Kaora, che si affiancano alla grande laguna Blue Paradise, una piscina di 800 metri quadrati pensata per il relax e il divertimento. Non mancano inoltre le zone dedicate ai più piccoli, come Spray Park e Mini Summer.

Il 2026 rappresenta un anno speciale per Acquaworld, che celebra il suo quindicesimo anniversario. Per l'occasione il parco amplia anche l'offerta gastronomica: i punti ristoro diventano undici grazie all'apertura di due nuovi chioschi nella zona di Tiki Bay, uno dedicato ai gelati e l'altro a cocktail e aperitivi serali.

Confermato anche il servizio picnic, disponibile dal 30 maggio al 7 settembre. Famiglie e gruppi potranno portare il pranzo da casa e consumarlo sia nelle aree verdi esterne sia negli spazi interni predisposti. Dunque il programma degli eventi estivi. Si parte il 6 giugno con il party di fine scuola, mentre gli schiuma party sono già fissati per il 27 giugno, il 18 luglio e il 15 agosto. Infine, per celebrare i 15 anni della struttura, chi ha acquistato online un biglietto giornaliero entro la fine di maggio riceverà un secondo ingresso gratuito da utilizzare durante l'estate.

tag
milano
acquaworld
concorezzo

La mossa del generale Roberto Vannacci, il generale spariglia a Milano: "Chi sarà il mio candidato"

L'ora del caos Riparte la giostra dei concerti: San Siro in allerta...

Il fenomeno Milano, manager in fuga: tutti nel paradiso dei golfisti

ti potrebbero interessare

Adriano Cappellari, molotov contro la casa del cronista. Meloni: "Non si farà intimidire"

Adriano Cappellari, molotov contro la casa del cronista. Meloni: "Non si farà intimidire"

Orta Nova, fuga dall'alt e schianto: morto un 16enne, alla guida un altro minorenne

Orta Nova, fuga dall'alt e schianto: morto un 16enne, alla guida un altro minorenne

Mangiare e bere bene fra paesaggi e attività: una guida per godersi l’estate in Trentino

Mangiare e bere bene fra paesaggi e attività: una guida per godersi l’estate in Trentino

Filippo Manfredini
Multa per l'auto in doppia fila? La sentenza: quando deve essere annullata

Multa per l'auto in doppia fila? La sentenza: quando deve essere annullata