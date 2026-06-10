Sicilia, ecco quanto costano le spiagge: dai dati una grossa sorpresa

La presenza di moltissimi chilometri di spiagge libere permette all'isola di assorbire buona parte della domanda di residenti e turisti e a tenere bassi i prezzi degli stabilimenti rispetto al resto della penisola, tuttavia la crescita è ormai costante da diversi anni. In Sicilia, ad oggi, un abbonamento stagionale costa un terzo di quanto costa in Sardegna o in Puglia , la metà di quanto costa in Liguria, persino meno di quanto costa in Calabria. Su questo dato, però, c'è l'influenza di una buona fetta di siciliani residenti in altre regioni, o all'estero, che tornano nell'isola per le vacanze estive. Si parla sempre di turisti i quali, però, difficilmente pagano i servizi balneari.

Le spiagge siciliane restano le più economiche d'Italia anche nel 2026. Lo dicono i dati della ricerca annuale sui costi dei servizi balneari, condotta dall' Osservatorio Nazionale Federconsumatori in collaborazione con la Fondazione Isscon. Tuttavia, i prezzi dei servizi balneari siciliani crescono a una velocità maggiore rispetto alla media nazionale. A fronte di un'inflazione annua prevista per tutto il sistema Paese compresa tra il 2,4% e il 3%, in Sicilia la ricerca evidenzia una crescita del 4,3% rispetto al 2025. Dunque un aumento nettamente superiore rispetto al resto d'Italia. Anche guardando al solo settore balneare, la crescita dei prezzi in Sicilia è superiore alla media nazionale del 2,7%.

"Siamo di nuovo di fronte ad uno scenario ambivalente, che merita un giudizio dolce-amaro - commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa - proprio come l'anno scorso. È chiaro che prezzi bassi in spiaggia è un bene per i consumatori siciliani, e per quelli che vengono in vacanza in Sicilia, ma è altrettanto chiaro che questi prezzi dipendono dalla scarsa attrattività degli stabilimenti balneari siciliani. Attrattività che è scarsa, a sua volta, per la grande concorrenza che proviene dalle spiagge libere e dagli alti costi di tutto il resto di cui ha bisogno un turista".

"La nostra impressione - conclude La Rosa - è che il turista che sceglie la Sicilia per le vacanze debba spendere troppo per raggiungere l'isola, debba spendere un bel po' per l'albergo e per il cibo e che, vedendo la spiaggia libera, la scelga per risparmiare almeno su quello anche perché il prezzo dell'abbonamento giornaliero (quello più richiesto dai turisti) è praticamente in linea con la media nazionale".