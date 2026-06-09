Morte della giudice Francesca Ercolini, svolta nel caso: si indaga per omicidio

È ancora un mistero la morte di Francesca Ercolini. L'ipotesi del suicidio infatti vacilla e la Procura dell'Aquila valuta anche quella dell'omicidio. A quasi 4 anni da quando la giudice di Pesaro è stata trovata priva di vita nella sua abitazione impiccata con un foulard, l'incidente probatorio, svolto oggi a Roma, ha fatto emergere elementi che gli investigatori ritengono necessario approfondire per chiarire le cause del decesso della magistrata molisana. La perizia, depositata da Vittorio Fineschi, anatomopatologo che ha eseguito la nuova autopsia dopo la riesumazione della salma, presso il cimitero di Riccia (Campobasso), avrebbe sollevato seri dubbi sulla compatibilità tra i segni rilevati sul collo della signora e una striscia di seta annodata alla ringhiera della scala nell'abitazione, indizio che ha portato a ipotizzare, inizialmente, un suicidio della donna.

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Nel corso dell'incidente probatorio è stato disposto un ulteriore approfondimento per verificare la compatibilità delle lesioni con 2 cavi rinvenuti e sequestrati nell'appartamento della casa marchigiana della giudice dove, nei prossimi giorni, la polizia scientifica tornerà. Gli esiti degli accertamenti saranno discussi nell'udienza fissata davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Billi, il prossimo 22 settembre, all'Aquila. I nomi iscritti nel registro degli indagati sono due: quello del marito Lorenzo Ruggeri e quello di un ex ispettore di polizia, amico intimo dell'uomo. In un primo momento, per la morte di Ercolini è stato ipotizzato un gesto volontario. I nuovi accertamenti potrebbero però modificare il quadro investigativo.

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