Garlasco, la foto del bagno che ribalta la storia dell'omicidio di Chiara Poggi

L'assassino di Chiara Poggi si è lavato nel bagno, non nella cucina della villetta di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 fu uccisa la 26enne. Lo rivela l'ex comandate dei Ris di Parma Luciano Garofano. Per dimostrarlo, l'ex consulente della difesa di Andrea Sempio ha pubblicato le foto scattate dai Ris nell’abitazione dei Poggi durante il sopralluogo della sua squadra nell’agosto 2007. Garofano mostra le foto della cucina e del bagno prima e dopo il trattamento con il luminol per dimostrare l’assenza di impronte di scarpe nel primo caso e la presenza, nel secondo caso, delle tracce del percorso dell’assassino.

Le foto pubblicate su Instagram, sul profilo di Garofano, sarebbero inedite. "Queste foto non sono mai state mostrate con la dovuta chiarezza. Anzi, forse non sono mai state mostrate. Spesso, nel dibattito sul caso Garlasco, si fa confusione sulla reale dinamica e sui movimenti all’interno della casa", ha scritto l'ex comandate sui social. Che prosegue: "Dai dati oggettivi che abbiamo, l’assassino di Chiara si è lavato nel bagno, non in cucina. Ho deciso di condividere con voi queste immagini degli accertamenti per ristabilire i fatti".