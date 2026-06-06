Gratta e Vinci, immigrato irregolare vince mezzo milione: la decisione clamorosa dei giudici

Un uomo nigeriano di 36 anni, che chiedeva l’elemosina davanti a un supermercato a Pesaro, ha vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci acquistato nel novembre dello scorso anno. La fortuna però si è trasformata inizialmente in un problema: non avendo il permesso di soggiorno, non poteva aprire un conto corrente e quindi non poteva incassare direttamente la vincita.

Per sbloccare la situazione si è affidato a un connazionale, considerato un amico, che ha riscosso il premio al suo posto e avrebbe dovuto custodirlo fino alla regolarizzazione. Tuttavia, dopo l’incasso, il rapporto tra i due si è incrinato e la gestione del denaro è diventata fonte di conflitto, tanto da richiedere anche l’intervento della comunità nigeriana locale. Alla fine si è arrivati a un accordo: circa metà della somma, intorno ai 250mila euro, è stata trasferita al cugino del vincitore per tenere il denaro "in famiglia".