"Filo di colla": ecco come svaligiano le case in questa estate

Da diversi giorni gli abitanti del Rione Alto vivono in uno stato di forte tensione e insicurezza a causa della presenza di due individui sospetti che si aggirano tra i palazzi e i condomini del quartiere. Le telecamere di sorveglianza private e quelle installate all’esterno delle abitazioni li hanno ripresi più volte mentre effettuano accurati sopralluoghi, apparentemente per individuare gli appartamenti più vulnerabili da colpire.Secondo quanto denunciato dal parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, i due uomini utilizzerebbero una tecnica particolarmente subdola nota come “filo di colla”: applicano un sottile filamento di colla tra lo stipite e la porta d’ingresso.

Dopo alcuni giorni tornano a controllare se il filo è ancora integro: se sì, significa che la casa è disabitata e diventa un bersaglio ideale per un furto.I residenti, spaventati, hanno condiviso sui social i video delle telecamere che mostrano i due individui con berretti calati sul viso per non essere riconosciuti. "Abbiamo paura che entrino nelle nostre case – raccontano – e siamo preoccupati anche quando rientriamo a tarda sera, perché non sappiamo se potremmo incontrarli". Borrelli ha lanciato un appello urgente alle forze dell’ordine: "Si tratta di un’emergenza sicurezza che non può essere sottovalutata. Questi criminali agiscono con spavalderia e metodo, studiando con cura le abitudini delle famiglie. Chiediamo controlli straordinari e indagini immediate per fermarli prima che la situazione degeneri in una serie di furti".