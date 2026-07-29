Meteo-follie: 44 gradi, due settimane infernali: ecco le previsioni

“Antò fa caldo”. Luisa Ranieri aveva ragione quando sponsorizzava una nota marca di thè freddo. E fa caldo da allora, perché neanche il tempo di archiviare la terza ondata hot, terminata meno di una settimana fa, che l’Italia si prepara ad affrontare la quarta fiammata africana della stagione. E stavolta il rischio è che sia ancora più pesante, soprattutto per l’afa e per la durata. Le previsioni elaborate dal meteorologo Andrea Vuolo non sono rassicuranti. I modelli matematici, infatti, indicano per le prossime due settimane temperature da piena emergenza estiva: tra i 37 e i 42 gradi nelle pianure interne della Penisola, con punte fino a 44 gradi in Sicilia e Sardegna.

La nuova fase rovente partirà già oggi dal Centro-Nord e dall’isola maggiore, per poi estendersi rapidamente al resto del Paese, senza risparmiare nessuna area. “Questa ondata di calore potrebbe essere più intensa di quelle che l’hanno preceduta, perché interesserà tutta la Penisola e la sua durata sarà eccezionale, almeno due settimane”, spiega Vuolo. Una differenza importante rispetto alle precedenti ondate di maggio e giugno, che avevano lasciato fuori dall’assedio alcune zone del Sud e del versante adriatico. La terza ondata aveva già lasciato il segno con valori record: 47 gradi in Sardegna, mentre tra Romagna, Umbria e Toscana si erano raggiunti picchi fra i 38 e i 41 gradi, con 45 gradi in Sicilia. La nuova fase, secondo il meteorologo, sarà “simile alla terza” e porterà soprattutto caldo afoso, con notti difficili nelle grandi città. A Torino, Milano, Roma e Firenze le temperature minime potrebbero restare tra i 20 e i 24 gradi.