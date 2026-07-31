Meteo, temperature oltre la soglia "kokushobi": il weekend peggiore

L'anticiclone africano non demorde e, anzi, è pronto a colpire ancora più duramente. L'ultimo giorno di luglio vede le temperature toccare punte fino a 40°C a Firenze, Modena e Terni, mentre qualche temporale improvviso potrebbe colpire le regioni del Nord-Ovest. Il picco di calore è atteso nel fine settimana: da sabato 1° agosto, giornata da bollino rosso per il meteo e nero per il traffico, la soglia del kokushobi (il termine giapponese che indica il "caldo crudele" con temperature superiori ai 40 gradi) verrà ampiamente superata in diverse zone d'Italia. Dopo il weekend, è atteso un lieve calo delle temperature, bilanciato però dall'aumento dell'umidità, che renderà le notti afose e pesanti.

Nel frattempo, l'atmosfera mostra segnali di instabilità: una serie di temporali è atteso tra sabato e domenica. Rovesci e temporali colpiranno Alpi, Piemonte, Lombardia, Emilia, Umbria, Lazio e rilievi campani, molisani e siciliani. Tra il 3 e il 5 agosto 2026, i fenomeni insisteranno su Alpi, zone interne del Centro, Campania, Basilicata, Calabria e Isole.