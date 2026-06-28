Libero logo
Scontro Trump-Meloni
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio
Iran

Mantova, nonna muore in casa e la nipotina di 8 mesi piange per ore: come la salvano

di
Libero logo
domenica 28 giugno 2026
Mantova, nonna muore in casa e la nipotina di 8 mesi piange per ore: come la salvano

1' di lettura

Stroncata da un arresto cardiaco mentre badava alla nipotina: così è morta una donna di 60 anni, Rosa Ortiz Adames, nonna della bambina di 8 mesi trovata accanto a lei nell'appartamento di viale Coppini, a Moglia, nel Mantovano. La donna, residente a Novi di Modena, è morta per cause naturali, stroncata da un arresto cardiocircolatorio. L'allarme è scattato nella tarda mattinata, quando i vicini hanno segnalato il pianto continuo della neonata. Sul posto, dopo i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Gonzaga, è arrivata la madre della piccola, figlia della donna deceduta. La neonata è stata trasportata per precauzione all'ospedale civile di Mantova: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. La salma di Rosa Ortiz Adames è stata restituita ai familiari. 

La piccola è rimasta per ore accanto alla donna ormai senza vita, piangendo fino ad attirare l'attenzione dei vicini. Questi ultimi si sono preoccupati sia per il pianto ininterrotto della piccola sia perché nessuno rispondeva al campanello. Secondo una prima ricostruzione, la 60enne, non residente a Moglia, era ospite della famiglia da ieri ed era stata incaricata dai genitori di occuparsi della bambina durante la loro assenza. La morte sarebbe avvenuta nella notte. A chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto saranno gli ulteriori accertamenti, ma al momento il decesso viene ricondotto a cause naturali.

Marsiglia, bimbo di 18 mesi muore per il troppo caldo: dimenticato in auto dal papà

Un bimbo di 18 mesi è morto per il troppo caldo a Marsiglia dopo essere rimasto a lungo in auto. Il padre se lo s...
tag
mantova

Incontenibili Mantova, sesso in pieno centro davanti ai passanti: immagini estreme

Nel Mantovano Report, Giulia Innocenzi aggredita a sprangate: massimo riserbo degli inquirenti

Arrestato marocchino Mantova, molesta una ragazza e tira fuori la pistola: poi massacra di botte gli agenti

ti potrebbero interessare

Desenzano del Garda, 2 milioni col Gratta e Vinci: chi è il fortunato

Desenzano del Garda, 2 milioni col Gratta e Vinci: chi è il fortunato

Roccella, drone sottomarino per cercare il marito disperso: ore di angoscia

Roccella, drone sottomarino per cercare il marito disperso: ore di angoscia

Redazione
Meteo, caldo estremo a giugno? Cosa ci aspetta a luglio e agosto

Meteo, caldo estremo a giugno? Cosa ci aspetta a luglio e agosto

Redazione
Cividale del Friuli, prende il sole in topless? Scatta la multa, scoppia il caso

Cividale del Friuli, prende il sole in topless? Scatta la multa, scoppia il caso

Redazione