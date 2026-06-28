Mantova, nonna muore in casa e la nipotina di 8 mesi piange per ore: come la salvano

Stroncata da un arresto cardiaco mentre badava alla nipotina: così è morta una donna di 60 anni, Rosa Ortiz Adames, nonna della bambina di 8 mesi trovata accanto a lei nell'appartamento di viale Coppini, a Moglia, nel Mantovano. La donna, residente a Novi di Modena, è morta per cause naturali, stroncata da un arresto cardiocircolatorio. L'allarme è scattato nella tarda mattinata, quando i vicini hanno segnalato il pianto continuo della neonata. Sul posto, dopo i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Gonzaga, è arrivata la madre della piccola, figlia della donna deceduta. La neonata è stata trasportata per precauzione all'ospedale civile di Mantova: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. La salma di Rosa Ortiz Adames è stata restituita ai familiari.

La piccola è rimasta per ore accanto alla donna ormai senza vita, piangendo fino ad attirare l'attenzione dei vicini. Questi ultimi si sono preoccupati sia per il pianto ininterrotto della piccola sia perché nessuno rispondeva al campanello. Secondo una prima ricostruzione, la 60enne, non residente a Moglia, era ospite della famiglia da ieri ed era stata incaricata dai genitori di occuparsi della bambina durante la loro assenza. La morte sarebbe avvenuta nella notte. A chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto saranno gli ulteriori accertamenti, ma al momento il decesso viene ricondotto a cause naturali.